Чоловіка з мачете і багнетом затримали у центрі Вашингтона

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Затриманим, за даними поліції, виявився 44-річний вихідець з Каліфорнії Дональд Крейгхед.

Як повідомляє видання, напередодні вночі поліцейські помітили його автомобіль біля штаб-квартири демократів. У машини був відсутній номерний знак, а замість нього було зображення американського прапора. Також на транспортному засобі була намальована свастика.

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Під час обшуку в вантажівці були знайдені заборонені на території округу Колумбія ножі, мачете і багнет, пише видання.

На допиті затриманий чоловік розповів, що нібито “перебував на патрулюванні”, неодноразово заявляючи в своїх висловлюваннях про “перевагу білої раси”.

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