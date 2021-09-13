Чоловіка з мачете і багнетом затримали у центрі Вашингтона
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Біля штаб-квартири Національного комітету Демократичної партії США в центрі Вашингтона поліція затримала чоловіка. У його вантажівці було знайдено холодну зброю, передає УНН із посиланням на CNN.
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Затриманим, за даними поліції, виявився 44-річний вихідець з Каліфорнії Дональд Крейгхед.
Як повідомляє видання, напередодні вночі поліцейські помітили його автомобіль біля штаб-квартири демократів. У машини був відсутній номерний знак, а замість нього було зображення американського прапора. Також на транспортному засобі була намальована свастика.
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Під час обшуку в вантажівці були знайдені заборонені на території округу Колумбія ножі, мачете і багнет, пише видання.
На допиті затриманий чоловік розповів, що нібито “перебував на патрулюванні”, неодноразово заявляючи в своїх висловлюваннях про “перевагу білої раси”.
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