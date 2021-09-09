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Мужчину, который захватил отделение банка в Грузии, задержали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Грабитель, захвативший отделении "Банка Грузии" в грузинском Кварели, задержан. Об этом со ссылкой на МВД Грузии пишут "Новости Грузия", передает УНН.

Детали

Операция по нейтрализации вооруженного грабителя, захватившего заложников, заняла три часа. В МВД подтвердили, что все заложники освобождены и никому из них не угрожает опасность.

“Подтверждаю, что спецоперация продолжительностью в несколько часов была успешно завершена. Сотрудники МВД обезвредили и задержали человека, который находился в банке и взял заложников. Все заложники свободны, их жизни и здоровью ничего не угрожает”, — сказала журналистам представитель МВД Кети Ковзиашвили.

Расследование ведется по трем статьям УК Грузии.

Возле здания банка по-прежнему находятся сотрудники полиции.

Напомним

Сегодня около 16 часов вооруженный мужчина ворвался в отделение “Банка Грузии” на проспекте Чавчавадзе в городке Кварели в регионе Кахети на востоке Грузии.

По сообщениям очевидцев, нападавший мужчина был в маске и держал в руке гранату, которую угрожал взорвать.

Некоторым людям удалось сразу покинуть банк — через окно, однако в здании находилось 15 заложников — сотрудники банка и клиенты. Примерно через два часа грабитель отпустил и этих людей.

Полиция продолжала вести с грабителем переговоры после того, как он остался в здании один.

В операции участвовал спецназ.

По уточненной информации, злоумышленник требовал полмиллиона лари в обмен на освобождение заложников, однако официально эту информацию пока никто не подтвердил.

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