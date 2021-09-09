Пограбування у Грузії: всі заручники покинули відділення банку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Всі заручники вже покинули відділення "Банку Грузії" у Кварелі, - повідомив журналістам губернатор Кахеті Іраклій Шіошвілі, передає УНН з посиланням на "Новости Грузии".
Деталі
Сьогодні близько 16-ї години озброєний чоловік увірвався у відділення "Банку Грузії" в невеликому місті Кварелі.
Після цього туди були стягнуті сили поліції, територія була оточена заради безпеки населення.
За словами очевидців, нападник у масці тримав в руці гранату і погрожував підірвати її.
Деяким людям вдалося відразу покинути будівлю банку, проте в будівлі знаходилося 15 заручників - співробітники банку і клієнти.
"Зараз у нього більше немає заручників. Під час дзвінків він називає різні суми. Так що зараз між ним і правоохоронними органами ведуться переговори. Подивимося, яким буде результат, треба почекати. Зараз він знаходиться в банку один. Він поки нічого не говорить, переговори тривають", - повідомив Шіошвілі.
За даними деяких ЗМІ, зловмисник зажадав півмільйона ларі (4 281 814,10 грн) в обмін на звільнення заручників, проте офіційно цю інформацію поки ніхто не підтвердив.