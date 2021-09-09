Чоловіка, який захопив відділення банку у Грузії, затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Грабіжник, який захопив відділенні “Банку Грузії” у грузинському Кварелі, затриманий. Про це з посиланням на МВС Грузії пишуть “Новости Грузия”, передає УНН.
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Операція з нейтралізації озброєного грабіжника, який захопив заручників, тривала три години. У МВС підтвердили, що всі заручники звільнені і нікому з них не загрожує небезпека.
“Підтверджую, що спецоперація тривалістю в кілька годин була успішно завершена. Співробітники МВС знешкодили і затримали особу, яка перебувала в банку і взяла заручників. Всі заручники вільні, їх життю і здоров’ю нічого не загрожує ”, - сказала журналістам представник МВС Кеті Ковзіашвілі.
Розслідування ведеться за трьома статтями КК Грузії. Біля будівлі банку як і раніше знаходяться співробітники поліції.
Нагадаємо
Сьогодні близько 16-ї години озброєний чоловік увірвався у відділення “Банку Грузії” на проспекті Чавчавадзе в містечку Кварелі в регіоні Кахеті на сході Грузії.
За повідомленнями очевидців, нападник чоловік був в масці і тримав в руці гранату, яку погрожував підірвати.
Деяким людям вдалося відразу покинути банк — через вікно, однак в будівлі знаходилося 15 заручників — співробітники банку і клієнти. Приблизно через дві години грабіжник відпустив і цих людей.
Поліція продовжувала вести з грабіжником переговори після того, як він залишився в будівлі один.
В операції брав участь спецназ.
За уточненою інформацією, зловмисник вимагав півмільйона ларі в обмін на звільнення заручників, проте офіційно цю інформацію поки ніхто не підтвердив.