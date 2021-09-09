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Чоловіка, який захопив відділення банку у Грузії, затримали

Чоловіка, який захопив відділення банку у Грузії, затримали

Київ • УНН

 • 19229 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Грабіжник, який захопив відділенні “Банку Грузії” у грузинському Кварелі, затриманий. Про це з посиланням на МВС Грузії пишуть “Новости Грузия”, передає УНН.

Деталі

Операція з нейтралізації озброєного грабіжника, який захопив заручників, тривала три години. У МВС підтвердили, що всі заручники звільнені і нікому з них не загрожує небезпека.

“Підтверджую, що спецоперація тривалістю в кілька годин була успішно завершена. Співробітники МВС знешкодили і затримали особу, яка перебувала в банку і взяла заручників. Всі заручники вільні, їх життю і здоров’ю нічого не загрожує ”, - сказала журналістам представник МВС Кеті Ковзіашвілі.

Розслідування ведеться за трьома статтями КК Грузії. Біля будівлі банку як і раніше знаходяться співробітники поліції.

Нагадаємо

Сьогодні близько 16-ї години озброєний чоловік увірвався у відділення “Банку Грузії” на проспекті Чавчавадзе в містечку Кварелі в регіоні Кахеті на сході Грузії.

За повідомленнями очевидців, нападник чоловік був в масці і тримав в руці гранату, яку погрожував підірвати.

Деяким людям вдалося відразу покинути банк — через вікно, однак в будівлі знаходилося 15 заручників — співробітники банку і клієнти. Приблизно через дві години грабіжник відпустив і цих людей.

Поліція продовжувала вести з грабіжником переговори після того, як він залишився в будівлі один.

В операції брав участь спецназ.

За уточненою інформацією, зловмисник вимагав півмільйона ларі в обмін на звільнення заручників, проте офіційно цю інформацію поки ніхто не підтвердив.

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