Мужчину, который дежурил на блокпосту боевиков, задержали в Донецкой области

Так, 54-летний житель Цукурино с июля по октябрь 2014 г. проверял документы и транспортные средства на блокпосту между Донецком и Макеевкой. Во время одного из "дежурств" он был ранен и госпитализирован, после чего решил вернуться домой.

Дома наемник рассказал своим знакомым и родственникам, что был на заработках. Все документы, которые ему выдали в "ДНР", он уничтожил.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.