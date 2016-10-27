Мужчину, который дежурил на блокпосту боевиков, задержали в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Группа быстрого реагирования задержала 54-летнего мужчину, который в 2014 году дежурил на блокпосту между Донецком и Макеевкой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, 54-летний житель Цукурино с июля по октябрь 2014 г. проверял документы и транспортные средства на блокпосту между Донецком и Макеевкой. Во время одного из "дежурств" он был ранен и госпитализирован, после чего решил вернуться домой.
Дома наемник рассказал своим знакомым и родственникам, что был на заработках. Все документы, которые ему выдали в "ДНР", он уничтожил.
Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.