Чоловіка, який чергував на блокпості бойовиків, затримали на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Група швидкого реагування затримала 54-річного чоловіка, який у 2014 році чергував на блокпості між Донецьком та Макіївкою. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Так, 54-річний житель Цукурино з липня по жовтень 2014 року перевіряв документи та транспортні засоби на блокпості між Донецьком та Макіївкою. Під час одного з “чергувань” його було поранено та госпіталізовано, після чого він повернутись додому.
Вдома найманець розповів своїм знайомим та родичам що був на заробітках. Всі документи, які йому видали в “ДНР”, він знищив.
Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.