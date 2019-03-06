Мужчину ранили ножом прямо в сердце в собственном доме

Убийство было совершено в селе Глушин Бродовского района. 51-летнего мужчину убили в собственном доме. Во время проведения судебно-медицинской экспертизы было обнаружено смертельное проникающее ранение в область сердца.



В настоящее время проводится досудебное расследование по ст, 115 УК Украины (умышленное убийство).



Как сообщал УНН, во Львове в собственном доме избили и убили пенсионерку.



Как сообщал УНН, в городе Чоп на Закарпатье от рук рецедивиста и его друга погиб пенсионер. По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений полиция проводит досудебное следствие.