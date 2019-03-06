Чоловіка поранили ножем прямо в серце у власному будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На Львівщині ударом ножа в серце у власному будинку вбили чоловіка. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Вбивство було скоєне у селі Глушин Бродівського району. 51-річного чоловіка вбили у власному будинку. Під час проведення судово-медичної експертизи було виявлене смертельне проникаюче поранення в область серця.
Наразі проводиться досудове розслідування за ст, 115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, у Львові у власному помешканні побили та вбили пенсіонерку.
Як повідомляв УНН, в місті Чоп на Закарпатті від рук рецедивіста і його друга загинув пенсіонер. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень поліція проводить досудове слідство.