Чоловіка поранили ножем прямо в серце у власному будинку

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22 березня, 17:51 • 77831 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 120833 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 103556 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 103427 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 87840 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101695 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151376 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167996 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154842 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. На Львівщині ударом ножа в серце у власному будинку вбили чоловіка. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

Вбивство було скоєне у селі Глушин Бродівського району. 51-річного чоловіка вбили у власному будинку. Під час проведення судово-медичної експертизи було виявлене смертельне проникаюче поранення в область серця.

Наразі проводиться досудове розслідування за ст, 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв УНН, у Львові у власному помешканні побили та вбили пенсіонерку.

Як повідомляв УНН, в місті Чоп на Закарпатті від рук рецедивіста і його друга загинув пенсіонер. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень поліція проводить досудове слідство.

Українські Національні Новини

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