Мужчина утопил собственную мать
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Житомирской области полиция расследует обстоятельства смерти женщины. Вероятно ее утопил сын. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Происшествие произошло на днях в пгт Брусилов. По предварительной информации мужчина вынес на руках из дома мать, которая из-за болезни не могла передвигаться самостоятельно, и отнеся к реке Здвиж бросил в воду. В результате женщина утонула.
Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения в умышленном убийстве.
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