Чоловік втопив власну матір
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Житомирській області поліція розслідує обставини смерті жінки. Ймовірно її втопив син. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася днями в смт Брусилів. За попередньою інформацією чоловік виніс на руках з будинку матір, яка через хворобу не могла пересуватися самостійно, та віднісши до річки Здвиж кинув у воду. В результаті жінка потонула.
Наразі чоловіка затримано. Вирішується питання щодо пред’явлення йому обвинувачення в умисному вбивстві.
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