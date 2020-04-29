Чоловік втопив власну матір

Подія сталася днями в смт Брусилів. За попередньою інформацією чоловік виніс на руках з будинку матір, яка через хворобу не могла пересуватися самостійно, та віднісши до річки Здвиж кинув у воду. В результаті жінка потонула.

Наразі чоловіка затримано. Вирішується питання щодо пред’явлення йому обвинувачення в умисному вбивстві.

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