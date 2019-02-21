Мужчина убил семью и себя из-за отказа жены увеличить грудь

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55155 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123335 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125347 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126463 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123601 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156544 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117645 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141335 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145215 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мужчина убил семью и себя из-за отказа жены увеличить грудь

Мужчина убил семью и себя из-за отказа жены увеличить грудь

Киев  •  УНН

 • 15343 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В городе Тайчжун на западе Тайваня мужчина убил свою жену, двух детей и себя из-за отказа жены по увеличению груди. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Daily Mail.

У женщины уже была операция по по увеличению бюста по просьбе своего 32-летнего мужа.

По словам старшего ребенка, мужчина потребовал от супруги, чтобы та снова легла под нож ради идеальных, по его мнению, пропорций тела. Однако 34-летняя жена отказалась менять свою внешность и заявила, что хочет подать на развод.

Последний раз женщину и ее детей видели направляющихся на мотороллере к мужу, чтобы обсудить детали развода.

Полиция обнаружила мертвые тела четырех человек в салоне желтого такси, которое мужчина одолжил у своего отца. Женщина находилась на переднем сиденье с завязанными руками, а девятилетний сын и шестилетняя дочь лежали без сознания в задней части машины.

По предварительным данным полиции, мужчина мог удушить всю семью угарным газом внутри автомобиля. На эту версию указывает найденная за водительским сиденьем печь, забитая пеплом. По второй неофициальной версии, мужчина отравил родных ядом, подбросив опасное вещество в еду. Власти рассматривают эту теорию, поскольку в автомобиле находился чек от заказа еды.

Напомним, 14 лютого, у кропивницькій багатоповерхівці по вулиці Ю. Коваленка (колишня Конєва – ред.) вбили 36-річну жінку.

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