Мужчина убил семью и себя из-за отказа жены увеличить грудь

У женщины уже была операция по по увеличению бюста по просьбе своего 32-летнего мужа.

По словам старшего ребенка, мужчина потребовал от супруги, чтобы та снова легла под нож ради идеальных, по его мнению, пропорций тела. Однако 34-летняя жена отказалась менять свою внешность и заявила, что хочет подать на развод.

Последний раз женщину и ее детей видели направляющихся на мотороллере к мужу, чтобы обсудить детали развода.

Полиция обнаружила мертвые тела четырех человек в салоне желтого такси, которое мужчина одолжил у своего отца. Женщина находилась на переднем сиденье с завязанными руками, а девятилетний сын и шестилетняя дочь лежали без сознания в задней части машины.

По предварительным данным полиции, мужчина мог удушить всю семью угарным газом внутри автомобиля. На эту версию указывает найденная за водительским сиденьем печь, забитая пеплом. По второй неофициальной версии, мужчина отравил родных ядом, подбросив опасное вещество в еду. Власти рассматривают эту теорию, поскольку в автомобиле находился чек от заказа еды.

Напомним, 14 лютого, у кропивницькій багатоповерхівці по вулиці Ю. Коваленка (колишня Конєва – ред.) вбили 36-річну жінку.