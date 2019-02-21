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Чоловік убив сім'ю і себе через відмову дружини збільшити груди

Чоловік убив сім'ю і себе через відмову дружини збільшити груди

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У місті Тайчжун на заході Тайваню чоловік вбив свою дружину, двох дітей і себе через відмову дружини по збільшенню грудей. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Daily Mail.

У жінки вже була операція по зі збільшення бюсту на прохання свого 32-річного чоловіка.

За словами старшої дитини, чоловік зажадав від дружини, щоб та знову лягла під ніж заради ідеальних, на його думку, пропорцій тіла. Однак 34-річна дружина відмовилася змінювати свою зовнішність і заявила, що хоче подати на розлучення.

Останній раз жінку і її дітей бачили прямуючих на моторолері до чоловіка, щоб обговорити деталі розлучення.

Поліція виявила мертві тіла чотирьох людей в салоні жовтого таксі, яке чоловік позичив у свого батька. Жінка перебувала на передньому сидінні з зав'язаними руками, а дев'ятирічний син і шестирічна дочка лежали без свідомості в задній частині машини.

За попередніми даними поліції, чоловік міг задушити всю сім'ю чадним газом усередині автомобіля. На цю версію вказує знайдена за водійським сидінням піч, забита попелом. За другою неофіційною версією, чоловік отруїв рідних отрутою, підкинувши небезпечна речовина в їжу. Влада розглядає цю теорію, оскільки в автомобілі знаходився чек від замовлення їжі.

Нагадаємо, 14 лютого, у кропивницькій багатоповерхівці по вулиці Ю. Коваленка (колишня Конєва - ред.) вбили 36-річну жінку.

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