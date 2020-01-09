Мужчина в Харькове подрался с медиком "скорой", приехавшим на вызов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 января. УНН. Драка произошла в Харькове между мужчиной и фельдшером бригады скорой медицинской помощи, которая приехала по вызову к 4-летней дочери нападавшего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о том, что возле дома по проспекту Тракторостроителей происходит драка между бригадой скорой медицинской помощи и гражданином, поступило в полицию 7 января около 2:00", - указали в полиции.

На месте полиция, как сообщается, установила, что 42-летний мужчина поссорился с 28-летним фельдшером бригады скорой медицинской помощи, которая приехала по вызову к 4-летней дочери нападавшего. Вследствие выяснения отношений медик получил телесные повреждения.

По данному факту следователями полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. Максимальное наказание предусматривает исправительные работы на срок до 1 года.

Напомним, в Харькове водитель троллейбуса сначала обругал, а затем избил пассажиров.

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