Мужчина в Харькове подрался с медиком "скорой", приехавшим на вызов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Драка произошла в Харькове между мужчиной и фельдшером бригады скорой медицинской помощи, которая приехала по вызову к 4-летней дочери нападавшего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сообщение о том, что возле дома по проспекту Тракторостроителей происходит драка между бригадой скорой медицинской помощи и гражданином, поступило в полицию 7 января около 2:00", - указали в полиции.
На месте полиция, как сообщается, установила, что 42-летний мужчина поссорился с 28-летним фельдшером бригады скорой медицинской помощи, которая приехала по вызову к 4-летней дочери нападавшего. Вследствие выяснения отношений медик получил телесные повреждения.
По данному факту следователями полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. Максимальное наказание предусматривает исправительные работы на срок до 1 года.
Напомним, в Харькове водитель троллейбуса сначала обругал, а затем избил пассажиров.