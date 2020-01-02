У Харкові водій тролейбусу спершу вилаяв, а потім побив пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Харкові водій тролейбусу побив двох пасажирів під час конфлікту. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
“Харківські поліцейські повідомили про підозру водію тролейбуса. Чоловік вчинив сварку та наніс тілесні ушкодження двом пасажирам транспорту”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що під час керування міським тролейбусом у 50-річного водія виник конфлікт з пасажирами. Він зупинив транспортний засіб та почав висловлюватися нецензурною лайкою у бік пасажирів. Незважаючи на вимогу громадян припинити дії, чоловік взяв металевий предмет, схожий на монтировку, та наніс одному з пасажирів удар по руці. Після чого вийшов з тролейбуса та вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира.
“За даним фактом слідчим Основ’янського відділу поліції відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі”, — повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН раніше, у Львові в перший день нового року чоловік зламав палець поліцейському та пошкодив службовий автомобіль.