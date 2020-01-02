В Харькове водитель троллейбуса сначала обругал, а затем избил пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Харькове водитель троллейбуса избил двух пассажиров во время конфликта. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Харьковские полицейские сообщили о подозрении водителю троллейбуса. Мужчина затеял ссору и нанес телесные повреждения двум пассажирам транспорта", - говорится в сообщении.
Установлено, что во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами. Он остановил транспортное средство и начал высказываться нецензурной бранью в сторону пассажиров. Несмотря на требование граждан прекратить действия, мужчина взял металлический предмет, похожий на монтировку, и нанес одному из пассажиров удар по руке. После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира.
"По данному факту следственным Основянского отдела полиции открыто уголовное производство ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН ранее, во Львове в первый день нового года мужчина сломал палец полицейскому и повредил служебный автомобиль.