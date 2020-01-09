Чоловік у Харкові побився з медиком "швидкої", який приїхав на виклик
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Бійка сталася у Харкові між чоловіком і фельдшером бригади швидкої медичної допомоги, яка приїхала за викликом до 4-річної доньки нападника. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Повідомлення про те, що біля будинку по проспекту Тракторобудівників відбувається бійка між бригадою швидкою медичної допомоги та громадянином, надійшло до поліції 7 січня близько 2:00", - вказали у поліції.
На місці поліція, як зазначається, встановила, що 42-річний чоловік посварився із 28-річним фельдшером бригади швидкої медичної допомоги, яка приїхала за викликом до 4-річної доньки нападника. Внаслідок з’ясування стосунків медик отримав тілесні ушкодження.
За цим фактом слідчими поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Максимальне покарання передбачає виправні роботи на строк до 1 року.
Нагадаємо, у Харкові водій тролейбусу спершу вилаяв, а потім побив пасажирів.