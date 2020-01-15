Члена банды фигуранта "дела Окуевой" заподозрили в еще одном убийстве

КИЕВ. 15 января. УНН. Полицейские подозревают в убийстве столичного предпринимателя в январе 2014 года мужчину, которого уже задерживали в составе преступной организации по подозрению в совершении резонансных убийств. Другого участника этой банды подозревают в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.