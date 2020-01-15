Члена банды фигуранта "дела Окуевой" заподозрили в еще одном убийстве

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КИЕВ. 15 января. УНН. Полицейские подозревают в убийстве столичного предпринимателя в январе 2014 года мужчину, которого уже задерживали в составе преступной организации по подозрению в совершении резонансных убийств. Другого участника этой банды подозревают в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"На данный момент мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное производство открыто по квалификации ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

Задержанного злоумышленника подозревают в убийстве в январе 2014 года столичного предпринимателя, тело которого с многочисленными колото-резаными ранениями нашли на территории гаражного кооператива "Бакинской" в Киеве в легковушке. "Полицейские-криминалисты отработали место происшествия и изъяли вещественные доказательства. В результате оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и проведенных экспертиз полицейские установили неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к совершению убийства", - отмечается в сообщении.

Также указано, что злоумышленника уже задерживали в составе группы из семи человек, подозреваемых в совершении резонансных убийств: директора компании "Caparol", что произошло в 2016 году в Васильковском районе, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена - в январе прошлого года. Другого участника этой преступной организации подозревают в убийстве Амины Окуевой.

"По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, вероятно, это не полный список преступлений, совершенных этой группой", - говорится в сообщении.

Напомним, Святошинский райсуд Киева арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой Игоря Редькина.

Как сообщалось, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.

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