Члена банды фигуранта "дела Окуевой" заподозрили в еще одном убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Полицейские подозревают в убийстве столичного предпринимателя в январе 2014 года мужчину, которого уже задерживали в составе преступной организации по подозрению в совершении резонансных убийств. Другого участника этой банды подозревают в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"На данный момент мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное производство открыто по квалификации ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.
Задержанного злоумышленника подозревают в убийстве в январе 2014 года столичного предпринимателя, тело которого с многочисленными колото-резаными ранениями нашли на территории гаражного кооператива "Бакинской" в Киеве в легковушке. "Полицейские-криминалисты отработали место происшествия и изъяли вещественные доказательства. В результате оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и проведенных экспертиз полицейские установили неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к совершению убийства", - отмечается в сообщении.
Также указано, что злоумышленника уже задерживали в составе группы из семи человек, подозреваемых в совершении резонансных убийств: директора компании "Caparol", что произошло в 2016 году в Васильковском районе, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена - в январе прошлого года. Другого участника этой преступной организации подозревают в убийстве Амины Окуевой.
"По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, вероятно, это не полный список преступлений, совершенных этой группой", - говорится в сообщении.
Напомним, Святошинский райсуд Киева арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой Игоря Редькина.
Как сообщалось, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.