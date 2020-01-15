Члена банди фігуранта "справи Окуєвої" запідозрили у ще одному вбивстві

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Поліцейські підозрюють у вбивстві столичного підприємця у січні 2014 року чоловіка, якого вже затримували в складі злочинної організації за підозрою у вчинені резонансних вбивств. Іншого учасника цієї банди підозрюють у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрито за кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років", - йдеться в повідомленні.

Затриманого зловмисника підозрюють у вбивстві в січні 2014 року столичного підприємця, тіло якого з численними колото-різаними пораненнями знайшли на території гаражного кооперативу "Бакинській" у Києві в легковику. "Поліцейські-криміналісти відпрацювали місце події та вилучили речові докази. В результаті оперативно-розшукових заходів, слідчих дій та проведених експертиз поліцейські встановили беззаперечні докази причетності підозрюваного до скоєння вбивства", - зазначається в повідомленні.

Також вказано, що зловмисника вже затримували в складі групи з семи осіб, які підозрюються у вчинені резонансних вбивств: директора компанії “Caparol”, що сталося у 2016 році у Васильківському районі, та начальника відділу реклами Київського метрополітену – у січні минулого року. Іншого учасника цієї злочинної організації підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

"За словами керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, ймовірно, це не повний список злочинів, вчинених цією группою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва арештував на два місяці підозрюваного у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.

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