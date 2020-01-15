Члена банди фігуранта "справи Окуєвої" запідозрили у ще одному вбивстві

КИЇВ. 15 січня. УНН. Поліцейські підозрюють у вбивстві столичного підприємця у січні 2014 року чоловіка, якого вже затримували в складі злочинної організації за підозрою у вчинені резонансних вбивств. Іншого учасника цієї банди підозрюють у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.