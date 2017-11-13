Число жертв землетрясения на ирано-иракской границе превысило 400 человек

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Киев  •  УНН

 • 12093 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Количество людей, погибших в результате сильного землетрясения магнитудой 7,3 балла, которое произошло в воскресенье на пограничной территории между Ираком и Ираном, превысило 400 человек, передает УНН со ссылкой на Press TV.

Всего количество жертв землетрясения составляет по меньшей мере 407 человек. Еще более 6700 пострадали, сообщает издание.

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Напомним, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.

Сообщается, что подземные толчки были зарегистрированы в 204 километрах от иракской столицы Багдада, который находится недалеко от иранской границы.

В сейсмологическом центре отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Также сегодня произошло землетрясение магнитудой 6,5 вблизи тихоокеанского побережья Коста-Рики

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