Кількість жертв землетрусу на Ірано-Іракському кордоні перевищило 400 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Кількість людей, що загинули внаслідок сильного землетрусу магнітудою 7,3 бали, який стався в неділю на прикордонній території між Іраком та Іраном, перевищила 400 осіб, передає УНН з посиланням на Press TV.
Всього кількість жертв землетрусу складає щонайменше 407 людей. Ще понад 6700 постраждали, повідомляє видання.
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Нагадаємо, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.
Повідомляється, що підземні поштовхи були зареєстровані в 204 кілометрах від іракської столиці Багдаду, який знаходиться недалеко від іранського кордону.
У сейсмологическом центрі відзначили, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
Також сьогодні стався потужний землетрус магнітудою 6,5 поблизу тихоокеанскього узбережжя Коста-Ріки