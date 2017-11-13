Кількість жертв землетрусу на Ірано-Іракському кордоні перевищило 400 осіб

Всього кількість жертв землетрусу складає щонайменше 407 людей. Ще понад 6700 постраждали, повідомляє видання.

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Нагадаємо, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.

Повідомляється, що підземні поштовхи були зареєстровані в 204 кілометрах від іракської столиці Багдаду, який знаходиться недалеко від іранського кордону.

У сейсмологическом центрі відзначили, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Також сьогодні стався потужний землетрус магнітудою 6,5 поблизу тихоокеанскього узбережжя Коста-Ріки