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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 4645 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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13:18 • 40672 просмотра

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13:14 • 39440 просмотра

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Число погибших от тайфуна во Вьетнаме превысило 100 человек

Число погибших от тайфуна во Вьетнаме превысило 100 человек

Киев  •  УНН

 • 8769 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Число погибших в результате тайфуна и наводнения во Вьетнаме увеличилось до 106 человек, 25 пропали без вести и 197 ранены, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как сообщает государственный комитет по вопросам поиска и спасения, что 106 человек погибли в результате тайфуна. Еще 25 считаются без вести пропавшими, а 197 человек ранены. 

Как сообщал УНН, в результате непогоды почти 2000 жилых домов разрушены и более 80 тыс. повреждений. Дороги, которые были затоплены или смыты, спровоцировали пробки в нескольких провинциях.

Власти страны сообщили, что за стихийного бедствия погибло более 7000 сельскохозяйственных животных.

Тайфун "Дамри" прошел по территории центрального Вьетнама в выходные, незадолго перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен состояться в стране с участием президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.

 

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