Число погибших от тайфуна во Вьетнаме превысило 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Число погибших в результате тайфуна и наводнения во Вьетнаме увеличилось до 106 человек, 25 пропали без вести и 197 ранены, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как сообщает государственный комитет по вопросам поиска и спасения, что 106 человек погибли в результате тайфуна. Еще 25 считаются без вести пропавшими, а 197 человек ранены.
Как сообщал УНН, в результате непогоды почти 2000 жилых домов разрушены и более 80 тыс. повреждений. Дороги, которые были затоплены или смыты, спровоцировали пробки в нескольких провинциях.
Власти страны сообщили, что за стихийного бедствия погибло более 7000 сельскохозяйственных животных.
Тайфун "Дамри" прошел по территории центрального Вьетнама в выходные, незадолго перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен состояться в стране с участием президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.