Число погибших от тайфуна во Вьетнаме превысило 100 человек

Как сообщает государственный комитет по вопросам поиска и спасения, что 106 человек погибли в результате тайфуна. Еще 25 считаются без вести пропавшими, а 197 человек ранены.

Как сообщал УНН, в результате непогоды почти 2000 жилых домов разрушены и более 80 тыс. повреждений. Дороги, которые были затоплены или смыты, спровоцировали пробки в нескольких провинциях.

Власти страны сообщили, что за стихийного бедствия погибло более 7000 сельскохозяйственных животных.

Тайфун "Дамри" прошел по территории центрального Вьетнама в выходные, незадолго перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен состояться в стране с участием президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.