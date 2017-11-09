Число загиблих від тайфуну у В'єтнамі перевищило 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Число загиблих в результаті тайфуну і повені у В'єтнамі збільшилося до 106 осіб, 25 пропали безвісти і 197 поранені, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомляє державний комітет з питань пошуку та порятунку, що 106 людей загинули в результаті тайфуну. Ще 25 вважаються зниклими безвісти, а 197 осіб поранені.
Як повідомляв УНН, в результаті негоди майже 2000 житлових будинків зруйновані і понад 80 тис. пошкоджень. Дороги, які були затоплені або змиті, спровокували пробки в декількох провінціях.
Влада країни повідомила, що через стихійне лихо загинуло понад 7000 сільськогосподарських тварин.
Тайфун "Дамрі" пройшов по території центрального В'єтнаму в вихідні, незадовго перед початком саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який повинен відбутися в країні за участю президента США Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна і президента РФ Володимира Путіна.