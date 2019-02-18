Чиновнице объявили подозрение из-за потери документа с гостайной
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Должностному лицу райгосадминистрации в Черкасской области объявили о подозрении в потере документа, содержащего государственную тайну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Прокуратурой Черкасской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется следователем следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, по факту утраты документов, содержащих государственную тайну", - говорится в сообщении.
По данным следствия, что должностное лицо одной из райгосадминистраций Черкасской области в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей допустила потерю документов, согласно заключению эксперта содержат государственную тайну.
"На основании собранных материалов уголовного производства указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 329 (потеря документа, содержащего государственную тайну) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в ведомстве.
Досудебное расследование продолжается, а также принимаются меры по обеспечению принятия законного решения.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, сотрудник крупной торговой сети в течение года "сливал" тайные коммерческие данные другим структурам.