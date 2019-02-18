Чиновниці оголосили підозру через втрату документу з держтаємницею
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Посадовцю райдержадміністрації у Черкаській області оголосили про підозру у втраті документу, що містить державну таємницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"Прокуратурою Черкаської області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, яке розслідується слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області, за фактом втрати документів, що містять державну таємницю", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, що посадова особа однієї з райдержадміністрацій Черкаської області у зв’язку з неналежним виконанням своїх службових обов’язків допустила втрату документів, які згідно з висновком експерта містять державну таємницю.
"На підставі зібраних матеріалів кримінального провадження вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 329 (втрата документу, що містить державну таємницю) Кримінального кодексу України", - повідомили у відомстві.
Досудове розслідування триває, а також вживаються заходи щодо забезпечення прийняття законного рішення.
Санкція статті передбачає максимальне покарання - позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Нагадаємо, співробітник великої торговельної мережі протягом року "зливав" таємні комерційні дані іншим структурам.