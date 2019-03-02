Чиновник Госпродпотребслужбы требовал взятку за регистрацию экскаваторов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Сотрудник сектора регистрации сельскохозяйственной техники Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области разоблачен на взятке. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
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Чиновник требовал 50 тысяч грн взятки за взятие на учет экскаваторов. Госслужащего задержали.
Проводится досудебное расследование по ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Напомним, на Волыни подожгли авто и экскаватор председателя ОТО.