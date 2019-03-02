Чиновник Держпродспоживслужби вимагав хабар за реєстрацію екскаваторів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Співробітника сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби у Донецькій області викрито на хабарі. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
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Чиновник вимагав 50 тисяч грн хабара за взяття на облік екскаваторів. Держслужбовця затримано.
Проводиться досудове розслідування за ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Нагадаємо, на Волині підпалили авто та екскаватор голови ОТГ.