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22 березня, 17:51 • 96943 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 135111 перегляди

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22 березня, 15:05 • 110169 перегляди

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22 березня, 14:14 • 109662 перегляди

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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Чиновник Держпродспоживслужби вимагав хабар за реєстрацію екскаваторів

Чиновник Держпродспоживслужби вимагав хабар за реєстрацію екскаваторів

Київ • УНН

 • 14247 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Співробітника сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби у Донецькій області викрито на хабарі. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

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Чиновник вимагав 50 тисяч грн хабара за взяття на облік екскаваторів. Держслужбовця затримано.

Проводиться досудове розслідування за ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, на Волині підпалили авто та екскаватор голови ОТГ.

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