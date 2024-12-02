Четвертая ночь протестов в Тбилиси: что происходит в столице Грузии

В столице Грузии Тбилиси четвертую ночь подряд произошли столкновения между протестующими и полицией, что свидетельствует об эскалации протестов по всей стране. об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Причиной стало решение правительства приостановить переговоры о вступлении Грузии в Европейский Союз. Напряженность между правящей партией "Грузинская мечта" и их оппонентами, обвиняющими правительство в проведении авторитарной и пророссийской политики, росла в течение последних нескольких месяцев.

Оппозиция вменяет правительству уклонение от западного курса страны, что повлекло массовые акции протеста в различных регионах Грузии, где проживает более 3,7 миллиона человек.

50 протестующих задержаны ночью в Тбилиси: что происходит в столице Грузии