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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Четвертая ночь протестов в Тбилиси: что происходит в столице Грузии

Четвертая ночь протестов в Тбилиси: что происходит в столице Грузии

Киев  •  УНН

 • 173 просмотра

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В Тбилиси четвертую ночь подряд продолжаются столкновения между протестующими и полицией из-за приостановки переговоров о вступлении в ЕС. Оппозиция обвиняет правительство в пророссийской политике и отходе от западного курса.

В столице Грузии Тбилиси четвертую ночь подряд произошли столкновения между протестующими и полицией, что свидетельствует об эскалации протестов по всей стране. об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Причиной стало решение правительства приостановить переговоры о вступлении Грузии в Европейский Союз. Напряженность между правящей партией "Грузинская мечта" и их оппонентами, обвиняющими правительство в проведении авторитарной и пророссийской политики, росла в течение последних нескольких месяцев.

Оппозиция вменяет правительству уклонение от западного курса страны, что повлекло массовые акции протеста в различных регионах Грузии, где проживает более 3,7 миллиона человек.

50 протестующих задержаны ночью в Тбилиси: что происходит в столице Грузии1 дек. 2024, 10:12 • 16888 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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