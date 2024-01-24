Четыре села оккупированной Луганщины затоплены, в одном проблема не решается уже год - ОВА

В Луганской области из Макеевки помогли выбраться трем жителям, четыре села на оккупированной территории Луганской области затоплены - в Боровском проблема не решается уже год, сообщили в среду в Луганской ОВА в Facebook, пишет УНН.

Вчера согласились на эвакуацию трое жителей Макеевки, которая уже более недели находится под постоянным огнем россиян. Среди спасенных - мужчина и женщина 1961 года рождения и мужчина 1982 года рождения. Это - семья погибшего накануне от обстрела оккупантов местного жителя. Краснореченская военная администрация уже помогла луганчанам с расселением в Краматорске. Также будет заниматься и другими насущными вопросами семьи - проинформировал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Вчера, как сообщается, враг атаковал в направлении Белогоровки и в Серебрянском лесу. По этим же районам, а также по Макеевке, нанес авиационные удары. Невское, Белогоровка и Серебрянское лесничество попали под обстрелы минометами и артиллерией.

Как отмечается, режим чрезвычайной ситуации введен в оккупированных Боровском, Сиротино и Бобровом, что вблизи Северодонецка, а также в Ольховом Станично-Луганского района.

"Там наблюдается подтопление домовладений и административных зданий грунтовыми водами. Во время оттепели ситуация может серьезно ухудшиться. Оккупационные власти "лнр" заявили о "принятии ряда мер", однако проблема остается нерешенной уже второй год", - отметили в ОВА.

Аналогичное бездействие наблюдалось почти год назад. С февраля 2023 года Боровское страдало от паводка. В конце марта селян будто услышали и даже объявили план действий. Но дождались завершения апреля, пока все не прошло естественным путем - вода сошла, указали в ОВА.

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