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Чотири села окупованої Луганщини затоплено, в одному проблема не вирішується вже рік - ОВА

Чотири села окупованої Луганщини затоплено, в одному проблема не вирішується вже рік - ОВА

Київ • УНН

 • 25761 перегляди

З Макіївки, що перебуває під постійними обстрілами з боку рф, евакуювали трьох жителів. У чотирьох селах окупованої частини Луганської області досі не вирішено проблему підтоплення, хоча вона існує вже понад рік.

У Луганській області із Макіївки допомогли вибратися трьом жителям, чотири села окупованої Луганщини затоплено – у Борівському проблема не вирішується вже рік, повідомили у середу у Луганській ОВА у Facebook, пише УНН.

Учора погодилися на евакуацію троє мешканців Макіївки, яка вже понад тиждень перебуває під постійним вогнем росіян. Серед врятованих – чоловік і жінка 1961 року народження та чоловік 1982 року народження. Це – родина загиблого напередодні від обстрілу окупантів місцевого жителя. Красноріченська військова адміністрація вже допомогла луганчанам із розселенням у Краматорську. Також займатиметься й іншими нагальними питаннями родини

– поінформував начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Учора, як повідомляється, ворог атакував в напрямку Білогорівки та в Серебрянському лісі. По цих же районах, а також по Макіївці, завдав авіаційних ударів. Невське, Білогорівка та Серебрянське лісництво потрапили під обстріли мінометами та артилерією.

Як зазначається, режим надзвичайної ситуації запроваджено в окупованих Борівському, Сиротиному та Бобровому, що поблизу Сєвєродонецька, а також у Вільховому Станично-Луганського району.

"Там спостерігається підтоплення домоволодінь та адміністративних будівель ґрунтовими водами. Під час відлиги ситуація може серйозно погіршитися. Окупаційна влада "лнр" заявила про "вжиття низки заходів", однак проблема залишається не вирішеною вже другий рік", - зазначили в ОВА.

Аналогічна бездія спостерігалася майже рік тому. Із лютого 2023 року Борівське потерпало від паводку. Наприкінці березня селян ніби почули і навіть оголосили план дій. Але дочекалися завершення квітня, доки все не минуло природнім шляхом – вода зійшла, вказали в ОВА.

У центрі Луганська вибухнув автомобіль з "депутатом" так званої "народної ради"06.12.23, 16:13 • 29145 переглядiв

Юлія Шрамко

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