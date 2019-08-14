Красный Крест фиксирует осложнения с предоставлением медпомощи на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В зоне конфликта на Донбассе по обе стороны линии разграничения усложнился доступ для населения к медицинской помощи. Об этом УНН сообщили в Международном комитете Красного Креста.
"Ситуация возле контактной линии является очень сложной с обеих сторон. Это (военные действия - ред.) все равно влияет на доступ к медицинской помощи как на подконтрольной, так и на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса", - рассказали в МККК.
В организации отметили, что доступ в больнице осложняется заминированными путями, а в самих учреждениях оказания медицинской помощи не хватает врачей и лекарств.
"Скорая помощь не может получить доступ к определенным локациям, это означает, что даже несущественные болезни могут привести к серьезным последствиям. На неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса ситуация ухудшается в связи с тем, что пути поставки медикаментов с территории, подконтрольной правительству Украины, прерваны. Это означает перебои в закупках медикаментов, оборудования и сложности с техническим обслуживанием", - добавили в МККК.
Как сообщал УНН, МККК за первое полугодие 2019 года направил на оккупированные территории Донбасса 6065 тонн гуманитарной помощи.