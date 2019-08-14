Червоний Хрест фіксує ускладнення з наданням меддопомоги на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У зоні конфлікту на Донбасі по обидві сторони лінії розмежування ускладнився доступ для населення до медичної допомоги. Про це УНН повідомили у Міжнародному комітеті Червоного Хреста.
"Ситуація біля контактної лінії є дуже складною з обох боків. Це (військові дії – ред.) однаково впливає на доступ до медичної допомоги як на підконтрольній, так і на непідконтрольній уряду України території Донбасу", - розповіли в МКЧХ.
В організації зазначили, що доступ в лікарні ускладнюється замінованими шляхами, а в самих закладах надання медичної допомоги не вистачає лікарів та ліків.
"Швидка допомога не може отримати доступ до певних локацій, це означає, що навіть несуттєві хвороби можуть призвести до серйозних наслідків. На непідконтрольній уряду України території Донбасу ситуація погіршується у зв'язку з тим, що шляхи постачання медикаментів з території, підконтрольній уряду України, перервано. Це означає перебої в закупівлях медикаментів, обладнання та складнощі з технічним обслуговуванням", - додали у МКЧХ.
Як повідомляв УНН, МКЧХ за перше півріччя 2019 року направив на окуповані території Донбасу 6065 тонн гуманітарної допомоги.