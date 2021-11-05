"Красная" зона в Киеве: из-за нарушения COVID-правил в транспорте выписали уже 30 протоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. С начала действия "красной" зоны карантина в Киеве правоохранители проверили уже почти полторы тысячи транспортных средств на предмет соблюдения COVID-ограничений. По результатам уже составили 31 админпротокол. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Киева.
Детали
По данным столичной полиции, всего 1-4 ноября проведено 2442 проверки, из которых бизнеса - 997, на транспорте - 1445.
По результатам проверок бизнеса правоохранители составили 37 админпротоколов по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП. За нарушения на транспорте составили 31 такой протокол, и еще 780 админпостановления по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП.
Контекст
С понедельника, 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.
Общественный транспорт закрывать не собираются. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А выборочно - специальные группы правоохранителей.
Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать и проводить:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управление пенсионного фонда
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- торгово-развлекательные центры
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- массовые мероприятия
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Справочно
Нарушение правил относительно карантина людей влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, - влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.