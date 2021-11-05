"Червона" зона у Києві: через порушення COVID-правил у транспорті склали вже 30 протоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. З початку дії "червоної" зони карантину у Києві правоохоронці перевірили вже майже півтори тисячі транспортних засобів на предмет дотримання COVID-обмежень. За результатами вже склали 31 адмінпротокол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Києва.
Деталі
За даними столичної поліції, загалом 1-4 листопада проведено 2442 перевірки, з яких бізнесу - 997, на транспорті - 1445.
За результатами перевірок бізнесу правоохоронці склали 37 адмінпротоколів за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Через порушення на транспорті склали 31 такий протокол, і ще 780 адмінпостанов за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП.
Контекст
Із понеділка, 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.
Громадський транспорт закривати не збираються. Він працюватиме. Але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково - спеціальні групи правоохоронців.
Працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати та проводити:
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- заклади харчування
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- готелі
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- установи соціального захисту
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- спортзали та фітнес-центри
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- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
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- торговельно-розважальні центри
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- масові заходи
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Довідково
Порушення правил щодо карантину людей тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.