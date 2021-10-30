Черновицкий шахматист стал призером турнира в Бангладеш
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Черновицкий гроссмейстер Виталий Бернадский занял второе место на международном опене "Sheikh Russel International Grandmasters 2021", состоявшемся в городе Дакка (Бангладеш), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Подробности
Наш земляк набрал 6,5 очка, разделил 2-7 места и стал вторым благодаря лучшему дополнительному коэффициенту.
В турнире играли еще четверо украинских гроссмейстеров:
15. Андрей Сумец — 6
24. Юрий Солодовниченко — 5,5
38. Александр Зубарев — 5
55. Станислав Савченко — 4,5.
Контекст
Украинский шахматист стал призером турнира в ОАЭ.