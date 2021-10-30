Чернівецький шахіст став призером турніру в Бангладеші
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Чернівецький гросмейстер Віталій Бернадський посів друге місце на міжнародному опені "Sheikh Russel International Grandmasters 2021", що відбувся у місті Дакка (Бангладеш), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Деталі
Наш земляк набрав 6,5 очка, поділив 2-7 місця і став другим завдяки кращому додатковому коефіцієнту.
У турнірі грали ще четверо українських гросмейстерів:
15. Андрій Сумець — 6
24. Юрій Солодовніченко — 5,5
38. Олександр Зубарєв — 5
55. Станіслав Савченко — 4,5.
Контекст
Український шахіст став призером турніру в ОАЕ.