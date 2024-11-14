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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черная пятница 2024 на MAUDAU: время сделать себя счастливее

Киев  •  УНН

 • 2065 просмотра

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Черная пятница 2024 на MAUDAU: время сделать себя счастливее.

С 13 ноября по 2 декабря в интернет-магазине MAUDAU пройдет грандиозная распродажа, посвященная Черной Пятнице 2024. Готовьтесь к скидкам до -60% в разных категориях.

Каждый, кто выбирает шопинг в MAUDAU, сможет не только сэкономить на огромном количестве товаров, но и испытать удачу в тематических призовых активностях в соцсетях и на сайте. Так что пришло время вычеркнуть рутину из ежедневного списка дел и освободить время для себя и своих желаний!

Скидки до -60% на разнообразный ассортимент товаров

Распродажа продлится 20 дней, поэтому Черная пятница 2024 на MAUDAU — шанс решить множество задач одним заказом. На сайте собраны актуальные товары к предстоящим праздникам, что упрощает подготовку к ним. Категории, которые подпадают под скидки:

  1. Алкоголь. Устройте домашнюю дегустацию вин с друзьями или пополните коллекцию крепкого алкоголя редким виски.
  2. Продукты. Закажите еду на каждый день или лакомства для особых моментов в жизни.
  3. Детские товары. Подберите игрушки, одежду, питание и многое другое для маленьких исследователей.
  4. Бытовая химия. Сделайте рутину проще и быстрее с помощью средств для стирки, уборки и мытья.
  5. Красота и здоровье. Расслабьтесь и побалуйте себя, ведь в категории найдется все — от косметики по уходу за лицом, телом и волосами до изысканных духов.
  6. Зоотовары. Поддерживайте активность, здоровье и радость домашних любимцев благодаря специализированным кормам, лекарствам и игрушкам.
  7. Товары для дома. Декор, текстиль, посуда — следуйте своему пониманию домашнего уюта.
  8. Товары для дачи, сада и огорода. Покупайте множество полезных инструментов и аксессуаров, если любите проводить время на природе или мечтаете создать комфортное пространство для отдыха на заднем дворе.

Розыгрыши товаров в социальных сетях и на сайте

С 13 ноября подписчики MAUDAU в Telegram, Instagram и Facebook также смогут испытать удачу и побороться за ценные призы. Следите за новостями на официальных страницах, чтобы не упустить шанс.

До 26 ноября на сайте MAUDAU также можно выиграть гарантированный промокод в "Колесе фортуны". Оставьте свой email, а затем нажмите кнопку "Хочу поиграть!". Промокод подразумевает скидки:

  • 100 грн на заказ от 999 грн;
  • 200 грн — от 1 999 грн;
  • 500 грн — от 2 999 грн;
  • 1 000 грн — от 3 999 грн.

Также можно получить промокод на бесплатную доставку. Его можно активировать при заказе от 999 грн.

Топовые предложения по сниженной стоимости

Черная пятница 2024 — возможность закупиться товарами из разных категорий со скидками до -60%. В этом году на гостей ждут сотни выгодных предложений. Вот лишь некоторые из них:

  • игристое вино Martini Asti DOCG 7,5% 0,75 л;
  • виски Jameson 40% 1 л;
  • классический кекс Chef Panettone Milano 908 г;
  • конфеты Raffaello 150 г; 
  • черная электрическая зубная щетка Oral-B Vitality Pro Protect X Clean;
  • туалетная бумага Zewa Deluxe (32 рулоны);
  • стиральный порошок Tide «Аква-Пудра» Color 8,1 кг.

Закажи MAUDAU — делай MAUDAU!

Заходите на сайт в поиске лучших предложений, оформляйте заказ в несколько кликов и отслеживайте анонсы в социальных сетях. Помните, что MAUDAU — путь к освобождению от лишних дел и возможности заниматься любимыми вещами!

*Акция проходит с 13.11.2024 по 02.12.2024 на сайте MAUDAU. Скидки будут достигать до -60%. С одробной информацией можно ознакомиться на https://maudau.com.ua/ru/blackfriday.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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