"Черкасские Обезьяны" и "Днепр" узнали соперников в группах Кубка Европы ФИБА

Действующие чемпионы страны из Черкасс попали в группу Е и начнут борьбу в групповом раунде меньше чем за неделю выездным матчем против "Приштины" из Косово. Другими соперниками украинского клуба является "Баккен Бирз" (Дания), и "Стяуа" (Румыния).



Стартовые матчи группового этапа состоятся 16 октября. В тот день "Черкасские Обезьяны" юудуть играть на выезде против "Пришитины".



А "Днепр" стал участником группового этапа Кубка Европы ФИБА несмотря на поражение венгерской "Альбе" во второй квалификации. Три неудачника последней квалификации Лиги чемпионов отказались от участия в Кубке Европы ФИБА, поэтому "Днепр" по общей разницей "-7" стал вторым среди трех неудачников квалификации с наилучшими показателями набранных и пропущенных очков.



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Команда Дениса Журавлева получила соперников по групповому этапу Кубка Европы ФИБА и сыграет с болгарским "Левски", греческим "Арисом" и финской "Катаей".



Добавим, что "Днепр" стартует в групповом этапе Кубка Европы ФИБА выездным поединком в Болгарии 17 октября.