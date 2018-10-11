"Черкаські Мавпи" та "Дніпро" дізналися суперників у групах Кубку Європи ФІБА

Чинні чемпіони країни із Черкас потрапили до групи Е та розпочнуть боротьбу в груповому раунді менше ніж за тиждень виїзним матчем проти "Пріштіни" з Косово. Іншими суперниками українського клубу є "Баккен Бірз" (Данія), та "Стяуа "(Румунія).



Стартові матчі групового етапу відбудуться 16 жовтня. Того дня "Черкаські Мавпи" гратимуть на виїзді проти "Прішітіни".



Натомість "Дніпро" став учасником групового етапу Кубка Європи ФІБА попри поразку угорській "Альбі" в другій кваліфікації. Три невдахи останньої кваліфікації Ліги чемпіонів відмовилися від участі в Кубку Європи ФІБА, то ж "Дніпро" за загальною різницею "-7" став другим серед трьох невдах кваліфікації з найкращими показниками набраних та пропущених очок.



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Команда Дениса Журавльова отримала суперників по груповому етапі Кубку Європи ФІБА та зіграє із болгарським "Левські", грецьким "Арісом" та фінською "Катаєю".



Додамо, що "Дніпро" стартуватиме в груповому етапі Кубка Європи ФІБА виїзним поєдинком у Болгарії 17 жовтня.