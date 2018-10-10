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"Черкаські Мавпи" попри поразку пробився до основної стадії Кубку Європи ФІБА

Київ • УНН

 • 7092 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Чинний чемпіон України “Черкаські Мавпи” провів матч у відповідь другого етапу відбору до Кубку Європи ФІБА в гостях із кіпрським “Керавносом”, передає кореспондент УНН.

Вже за підсумками першої чверті кіпріоти відіграли левову частку різниці після першого поєдинку (у Черкасах “Мавпи” виграли 75:64) — 23:15. На старті наступного відрізку пил господарів трохи охолодив Ткаченко, який порадував публіку слем-данком завдяки проходу по лицьовій лінії — 23:19.

На велику перерву команди відправилися тільки з 5-ма балами різниці на користь “Керавноса” — 34:29. У третій 10-хвилинці команда Міхельсона змогла навіть вийти вперед 40:42, але все-таки поступилася 64:61. Попри це сумарна різниця очок +8 подарувала путівку до групового раунду черкасцям.

Додамо, що у складі “Мавп” більше 10 очок мають тільки Янг 13 і Чумаков 10.

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