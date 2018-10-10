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"Черкасские Мавпы" несмотря на поражение пробился в основной стадии Кубка Европы ФИБА

"Черкасские Мавпы" несмотря на поражение пробился в основной стадии Кубка Европы ФИБА

Киев  •  УНН

 • 7091 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Действующий чемпион Украины “Черкасские Мавпы” провел ответный матч второго этапа отбора к Кубку Европы ФИБА в гостях с кипрским “Керавносу”, передает корреспондент УНН.

Уже по итогам первой четверти киприоты сыграли львиную долю разницы после первого поединка (в Черкассах “Мавпы” выиграли 75:64) — 23:15. На старте следующего отрезка пыль хозяев немного охладил Ткаченко, порадовал публику слэм-данком благодаря прохода по лицевой линии — 23:19.

На большой перерыв команды отправились только с 5-ю баллами разницы в пользу “Керавносу” — 34:29. В третьей 10-минутке команда Михельсона смогла даже выйти вперед 40:42, но все же уступила 64:61. Несмотря на это суммарная разница очков +8 подарила путевку в групповой раунд черкащанам.

Добавим, что в составе “Обезьян” больше 10 очков имеют только Янг ​​13 и Чумаков 10.

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