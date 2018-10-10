"Черкасские Мавпы" несмотря на поражение пробился в основной стадии Кубка Европы ФИБА

Уже по итогам первой четверти киприоты сыграли львиную долю разницы после первого поединка (в Черкассах “Мавпы” выиграли 75:64) — 23:15. На старте следующего отрезка пыль хозяев немного охладил Ткаченко, порадовал публику слэм-данком благодаря прохода по лицевой линии — 23:19.

На большой перерыв команды отправились только с 5-ю баллами разницы в пользу “Керавносу” — 34:29. В третьей 10-минутке команда Михельсона смогла даже выйти вперед 40:42, но все же уступила 64:61. Несмотря на это суммарная разница очков +8 подарила путевку в групповой раунд черкащанам.

Добавим, что в составе “Обезьян” больше 10 очков имеют только Янг ​​13 и Чумаков 10.