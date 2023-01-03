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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Очередное признание государства-террориста: Зеленский о российских обстрелах Дружковки

Киев • УНН

 • 600054 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В своем вечернем обращении Владимир Зеленский прокомментировал недавние обстрелы города Дружковка Донецкой области. Президент назвал это очередное признание государства-террориста, с которым оно пришло на украинский Донбасс, пишет УНН.

Очередное признание государства-террориста: Зеленский о российских обстрелах Дружковки

Цитата

"Российская ракета против "Альтаира" в Дружковке – это очередное признание государства-террориста. Признание, с чем оно пришло на Донбасс и что мы оттуда обязательно выгоним. Смерть на Донбассе не воцарится, и должны сделать все, чтобы выбросить ее триколор с Донбасса и других земель Украины", — заявил Зеленский.

Напомним

Российская армия 2 января поздно вечером обстреляла Дружковку в Донецкой области. Там под обстрел попала ледовая арена. Об этом сообщает директор хоккейного клуба "Донбасс". Там пострадало два человека.

"Эта ледовая арена – "Альтаир" – начала работать еще до войны, когда до прихода России Донбасс имел нормальную жизнь. Там тренировались дети. Работала детская спортивная школа. Происходили хоккейные соревнования. Там люди занимались спортом, праздновали и просто радовались жизни", — рассказал Зеленский.

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