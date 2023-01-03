Чергове зізнання держави-терориста: Зеленський про російські обстріли Дружківки

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"Російська ракета проти "Альтаїра" в Дружківці – це чергове зізнання держави-терориста. Зізнання, з чим вона прийшла на Донбас і що ми звідти обовʼязково виженемо. Смерть на Донбасі не запанує, і маємо зробити все, щоб викинути її триколор із Донбасу та інших земель України", — заявив Зеленський.

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Російська армія 2 січня пізно ввечері обстріляла Дружківку у Донецькій області. Там під обстріл потрапила льодова арена. Про це повідомляє директор хокейного клубу "Донбас". Там постраждало двоє людей.

"Ця льодова арена – "Альтаїр" – почала працювати ще до війни, коли до приходу Росії Донбас мав нормальне життя. Там тренувалися діти. Працювала дитяча спортивна школа. Відбувалися хокейні змагання. Там люди займалися спортом, святкували й просто раділи життю", — розповів Зеленський.