Очередное возвращение: Макгрегор проведет новый бой в "UFC"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Бойцовский чемпионат (UFC) в официальном Instagram-аккаунте объявил о реванше бывшего чемпиона лиги Конора Макгрегора и Дастина Порье, передает УНН.
Бой-реванш между МакГрегором и Порье пройдет 23 января на турнире “UFC-253”, который вероятно состоится в Бойцовском острове в Абу-Даби.
В первом поединке бойцов победу нокаутом в первом раунде получил ирландец. Бой прошел в 2014 году.
Заметим, что 32-летний ирландский боец легкого веса одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений.
Напомним, что Макгрегор летом этого года в третий раз объявлял о завершении спортивной карьеры.