Чергове повернення: Макгрегор проведе новий бій в “UFC”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Бійцівський чемпіонат (UFC) в офіційному Instagram-аккаунті оголосив про реванш колишнього чемпіона ліги Конора Макгрегора і Дастіна Порьє, передає УНН.
Бой-реванш між Макгрегором і Порьє пройде 23 січня на турнірі “UFC-253”, який ймовірно відбудеться на Бійцівському острові в Абу-Дабі.
У першому поєдинку бійців перемогу нокаутом у першому раунді здобув ірландець. Бій пройшов у 2014 році.
Зауважимо, що 32-річний ірландський боєць легкої ваги отримав 22 перемоги при чотирьох поразках. У 31-річного американця 26 перемог і шість поразок.
Нагадаємо, що Макгрегор влітку цього року втретє оголошував про завершення спортивної кар’єри.