Чергове повернення: Макгрегор проведе новий бій в “UFC”

Бой-реванш між Макгрегором і Порьє пройде 23 січня на турнірі “UFC-253”, який ймовірно відбудеться на Бійцівському острові в Абу-Дабі.

У першому поєдинку бійців перемогу нокаутом у першому раунді здобув ірландець. Бій пройшов у 2014 році.

Зауважимо, що 32-річний ірландський боєць легкої ваги отримав 22 перемоги при чотирьох поразках. У 31-річного американця 26 перемог і шість поразок.

Нагадаємо, що Макгрегор влітку цього року втретє оголошував про завершення спортивної кар’єри.