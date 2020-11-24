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Чергове повернення: Макгрегор проведе новий бій в “UFC”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Бійцівський чемпіонат (UFC) в офіційному Instagram-аккаунті оголосив про реванш колишнього чемпіона ліги Конора Макгрегора і Дастіна Порьє, передає УНН.

Бой-реванш між Макгрегором і Порьє пройде 23 січня на турнірі “UFC-253”, який ймовірно відбудеться на Бійцівському острові в Абу-Дабі.

У першому поєдинку бійців перемогу нокаутом у першому раунді здобув ірландець. Бій пройшов у 2014 році.

Зауважимо, що 32-річний ірландський боєць легкої ваги отримав 22 перемоги при чотирьох поразках. У 31-річного американця 26 перемог і шість поразок.

Нагадаємо, що Макгрегор влітку цього року втретє оголошував про завершення спортивної кар’єри.

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