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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 18422 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104510 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Мали из-за аварии вертолетов погибли 13 французских военных

В Мали из-за аварии вертолетов погибли 13 французских военных

Киев  •  УНН

 • 15078 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Тринадцать французских солдат миротворческой миссии в Мали погибли из-за аварии между двумя вертолетами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-служба президента Франции Эммануэля Макрона, информирует УНН.

"Тринадцать французских солдат, которые боролись с джихадистами в Мали погибли во время аварии между двумя вертолетами. Это самые большие потери французских войск в регионе с момента вмешательства туда в 2013 году", - говорится в сообщении.

По информации издания, Франция имеет более 4500 военнослужащих, которые противодействуют исламистским мятежам в регионе Сахель, где в последние годы расширились масштабы насилия со стороны боевиков, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" в малонаселенных районах.

"Президент с глубокой грустью объявляет о гибели 13 французских военных в Мали вечером 25 ноября в результате аварии между двумя вертолетами во время боевой миссии против джихадистов", - говорится в сообщении офиса президента.

Отмечается, что боевики используют центральную и северную часть Мали в качестве плацдарма для атак во всем пустынном районе Мали.

Как сообщалось ранее, в результате нападения исламистов на северо-востоке Мали погибли по меньшей мере 53 солдата. Ответственность за нападение взяла на себя организация "Исламское государство".

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