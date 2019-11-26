В Мали из-за аварии вертолетов погибли 13 французских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Тринадцать французских солдат миротворческой миссии в Мали погибли из-за аварии между двумя вертолетами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-служба президента Франции Эммануэля Макрона, информирует УНН.
"Тринадцать французских солдат, которые боролись с джихадистами в Мали погибли во время аварии между двумя вертолетами. Это самые большие потери французских войск в регионе с момента вмешательства туда в 2013 году", - говорится в сообщении.
По информации издания, Франция имеет более 4500 военнослужащих, которые противодействуют исламистским мятежам в регионе Сахель, где в последние годы расширились масштабы насилия со стороны боевиков, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" в малонаселенных районах.
"Президент с глубокой грустью объявляет о гибели 13 французских военных в Мали вечером 25 ноября в результате аварии между двумя вертолетами во время боевой миссии против джихадистов", - говорится в сообщении офиса президента.
Отмечается, что боевики используют центральную и северную часть Мали в качестве плацдарма для атак во всем пустынном районе Мали.
Как сообщалось ранее, в результате нападения исламистов на северо-востоке Мали погибли по меньшей мере 53 солдата. Ответственность за нападение взяла на себя организация "Исламское государство".