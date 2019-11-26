В Малі через аварію вертольотів загинули 13 французьких військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Тринадцять французьких солдатів миротворчої місії в Малі загинули через аварію між двома вертольотами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на пресслужбу президента Франції Еммануеля Макрона, інформує УНН.
"Тринадцять французьких солдатів, які боролися з джихадистами в Малі, загинули під час аварії між двома вертольотами. Це найбільші втрати французьких військ в регіоні з моменту втручання туди у 2013 році", - йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, Франція має понад 4500 військовослужбовців, які протидіють ісламістським заколотам у регіоні Сахель, де в останні роки розширилися масштаби насильства з боку бойовиків, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою" в малонаселених районах.
"Президент із глибоким смутком оголошує про загибель 13 французьких військових у Малі ввечері 25 листопада внаслідок аварії між двома вертольотами під час бойової місії проти джихадистів", - йдеться у повідомленні офісу президента.
Зазначається, що бойовики використовують центральну та північну частину Малі в якості плацдарму для атак у всьому пустельному районі Малі.
Як повідомлялося раніше, в результаті нападу ісламістів на північному сході Малі загинули щонайменше 53 солдата. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".