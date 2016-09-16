Из-за взрыва на предприятии в Авдеевке погиб мужчина, еще двое - ранены

"На автобазе по ул. Индустриальной произошел взрыв, в результате которого мужчина 1963 года рождения погиб на месте, еще один раненный, 1982 года рождения, - в коме с тяжелыми травмами ног, частичной ампутацией, ожогами II степени", - сообщили в полиции.

Травмы также получил 65-летний мужчина. Пострадавшие - работники частного предприятия, проводили на автобазе восстановительные работы.

На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделение полиции. Причины взрыва и обстоятельства происшествия устанавливаются.