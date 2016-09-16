Через вибух на підприємстві в Авдіївці загинув чоловік, ще двоє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Через вибух на автобазі в Авдіївці загинув працівник підприємства, ще двоє — поранені. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
“На автобазі по вул. Індустріальній стався вибух, в результаті якого чоловік 1963 року народження загинув на місці, ще один поранений, 1982 року народження, — у комі з важкими травмами ніг, частковою ампутацією, опіками ІІ ступеню”, — повідомили у поліції.
Травми також отримав 65-річний чоловік. Постраждалі — працівники приватного підприємства, які проводили на автобазі відновлювальні роботи.
На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції. Причини вибуху та обставини події встановлюються.