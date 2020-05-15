Из-за смертельного обвала кинотеатра на Закарпатье открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Из-за обвала здания кинотеатра в городе Виноградов на Закарпатье, в результате чего погиб 62-летний местный житель, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
"Работники полиции открыли уголовное производство по факту нарушения требований законодательства об охране труда при реконструкции здания кинотеатра в Виноградове. В результате обрушения стены и крыши один человек погиб, другой находится в травматологическом отделении районной больницы", - говорится в сообщении.
Так, полицейские установили, что в недействующем кинотеатре проводились ремонтные работы. По причинам, которые сейчас устанавливает следствие, одна из стен, а также крыша, обвалились.
В результате один из рабочих строительного предприятия, а именно 62-летний виноградовец, от полученных травм скончался. Другой - 37-летний житель Бердянска Запорожской области, с многочисленными травмами госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.
По данному факту следователи Виноградовского отделения полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательства об охране труда).
Следствие по делу продолжается.
Ранее УНН писал, что 14 мая на Закарпатье обрушилось здание кинотеатра, в результате погиб один человек.