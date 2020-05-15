Через смертельний обвал кінотеатру на Закарпатті відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Через обвал будівлі кінотеатру у місті Виноградів на Закарпатті, у результаті чого загинув 62-річний місцевий житель, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.
“Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці під час реконструкції будівлі кінотеатру в Виноградові. Внаслідок обвалу стіни та даху один чоловік помер, інший перебуває в травматологічному відділенні районної лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Так, поліцейські встановили, що в недіючому кінотеатрі проводилися ремонтні роботи. Через причини, які зараз встановлює слідство, одна зі стін, а також дах, обвалилися.
Внаслідок цього один із робітників будівельного підприємства, а саме 62-річний виноградівець, від отриманих травм помер. Інший — 37-річний житель Бердянська Запорізької області, з численними травмами госпіталізований до травматологічного відділення районної лікарні.
За цим фактом слідчі Виноградівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 271 Кримнального кодексу України (Порушення вимог законодавства про охорону праці).
Слідство у справі триває.
Раніше УНН писав, що 14 травня на Закарпатті обвалилася будівля кінотеатру, в результаті загинула одна людина.